Sanremo 2025: Codacons denuncia Tony Effe e Rai per pubblicità occulta

Il Codacons ha presentato un esposto all'Autorità per le Comunicazioni (Agcom) contro Tony Effe e la Rai, accusandoli di pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo 2025. L'associazione sostiene che il rapper abbia indossato una collana con marchio visibile durante il Dopofestival e nella green room di Radio2, violando gli accordi che vietano qualsiasi forma di promozione commerciale durante l'evento.

Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, ha riconosciuto che la scelta di Tony Effe rappresenta una chiara infrazione degli accordi firmati dagli artisti. Il Codacons chiede quindi all'Agcom di imporre sanzioni sia all'artista che alla Rai per non aver impedito l'illecito.

Inoltre, l'associazione denuncia all'Antitrust, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai l'influenza di alcune note influencer sui social network. Queste personalità, sfruttando il loro vasto seguito, avrebbero incoraggiato il pubblico a votare per determinati artisti, alterando così l'equità della competizione. Un caso emblematico è quello di Giulia De Lellis, che ha esortato i suoi follower a sostenere Tony Effe, suo compagno, attraverso post e indossando magliette con la scritta "Vota Tony".

Il Codacons ritiene che tali comportamenti possano distorcere la competizione, violando i principi di leale concorrenza sanciti dall'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Pertanto, l'associazione sollecita l'Agcom a verificare la trasparenza e la correttezza della gestione del televoto, introducendo linee guida specifiche per prevenire influenze esterne da parte di terzi, come gli influencer.

Si richiede anche alla Commissione di Vigilanza Rai di avviare un'indagine interna per assicurarsi che le modifiche al regolamento del Festival siano in linea con i principi di imparzialità e trasparenza previsti dal Contratto di Servizio. Alla Direzione Generale Rai viene chiesto di implementare un regolamento che limiti l'influenza di campagne esterne sul televoto, prevedendo sanzioni per comportamenti scorretti.

Infine, il Codacons invita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) a valutare se l'assenza di regolamentazione e i meccanismi attuali del televoto possano configurare pratiche commerciali scorrette, considerando il potenziale condizionamento esercitato dagli influencer su ampie fasce di consumatori.

Sanremo 2025: Scaletta Finale della 75ª Edizione del Festival - Questa sera, 15 febbraio 2025, il Teatro Ariston ospita la serata conclusiva del 75° Festival di Sanremo. Tutti i 29 artisti in gara si esibiranno nuovamente, con Francesca Michielin ad aprire le performance alle 20:54 e Sarah Toscano a chiudere poco dopo l'una di notte.

Sanremo 2025: Guida al Sistema di Votazione della Finale - Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, si terrà la finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. I 29 artisti in gara si esibiranno nuovamente sul palco del Teatro Ariston, e il vincitore sarà determinato attraverso un sistema di votazione articolato in due fasi.

Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa trionfano nella serata cover - Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, Giorgia e Annalisa hanno conquistato il primo posto con una potente interpretazione di "Skyfall" di Adele. La loro esibizione ha ottenuto il consenso unanime delle giurie e del pubblico.