Classica Sanremo 2025: Coma_Cose - Brunori - Irama - Olly e Gabbani

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi il 13 febbraio, si sono esibiti 14 dei 29 artisti in gara. Al termine delle performance, la combinazione dei voti del televoto e della giuria delle radio ha determinato una top 5, annunciata in ordine casuale:

Coma_Cose con "Cuoricini"

con "Cuoricini" Brunori Sas con "L'albero delle noci"

Sas con "L'albero delle noci" Irama con "Lentamente"

con "Lentamente" Olly con "Balorda nostalgia"

con "Balorda nostalgia" Francesco Gabbani con "Viva la vita"

Questa classifica riflette le preferenze espresse dal pubblico e dalla giuria delle radio durante la serata.

La quarta serata, prevista per il 14 febbraio, sarà dedicata alle cover, con gli artisti che interpreteranno brani celebri affiancati da ospiti speciali. Ad esempio, Brunori Sas si esibirà con Riccardo Sinigallia e Dimartino in "L’anno che verrà" di Lucio Dalla, mentre Francesco Gabbani canterà "Io sono Francesco" di Tricarico insieme all'omonimo artista.

La conduzione della serata sarà affidata a Carlo Conti, affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood. È stata inoltre anticipata una possibile "sorpresa incredibile" durante la serata. Il Festival di Sanremo 2025 si concluderà il 15 febbraio con la serata finale, durante la quale verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

Chi è Settembre vincitore nelle Nuove Proposte di Sanremo - Andrea Settembre, in arte Settembre, ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Vertebre". Nato 24 anni fa a Napoli, Settembre ha partecipato a diversi talent show: nel 2011, a soli 10 anni, ha preso parte a "Io Canto"; nel 2019 è entrato nel team di Gigi D'Alessio a "The Voice of Italy"; nel 2023 ha raggiunto la semifinale di "X Factor" sotto la guida di Dargen D'Amico.

Sanremo 2025: Programma quarta serata con i duetti - Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo propone la tradizionale serata dedicata ai duetti e alle cover. Carlo Conti sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Geppi Cucciari e Mahmood. Durante la serata, tutti i 29 artisti in gara si esibiranno reinterpretando brani celebri, accompagnati da ospiti speciali.

Samuele Parodi incanta Sanremo 2025 con la sua conoscenza enciclopedica del Festival - Samuele Parodi, undicenne originario di Zafferana Etnea (Catania), è salito sul palco del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. Nonostante la giovane età, Samuele ha dimostrato una conoscenza approfondita della storia del Festival, rispondendo con precisione a domande su vincitori, conduttori e curiosità delle passate edizioni.