Chi è Irama a Sanremo 2025: la canzone Lentamente

Filippo Maria Fanti, noto come Irama, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Lentamente". Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, Irama ha scelto questo nome d'arte, anagramma del suo secondo nome, che in malese significa "ritmo". Fin da giovane, ha mostrato una forte passione per la musica, nonostante le limitate possibilità economiche familiari gli impedissero di prendere lezioni di canto. A sette anni ha scritto la sua prima canzone, anche se, per imbarazzo, ha strappato il foglio su cui era scritta.

La sua carriera ha avuto una svolta significativa nel 2018 con la vittoria al talent show "Amici di Maria De Filippi", che gli ha permesso di firmare un contratto con la Warner Music Italia. Da allora, ha pubblicato successi come "Nera" e "Mediterranea", oltre a brani più introspettivi come "Ovunque Sarai".

"Lentamente" rappresenta la sesta partecipazione di Irama al Festival di Sanremo. Il brano, scritto in collaborazione con Blanco, affronta il tema di un amore viscerale che si consuma e si distrugge lentamente da entrambe le parti. Irama ha descritto la canzone come diversa dalle precedenti, con un testo crudo e trasparente che lo mette a nudo.

Nel corso degli anni, Irama ha avuto diverse relazioni sentimentali note al pubblico, tra cui quella con Giulia Tascione durante la sua partecipazione ad "Amici", e successivamente con l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Yanirsa Ana Martinez, presente nel videoclip di "Nera". Ha avuto un breve flirt con Giulia De Lellis, prima di iniziare una relazione con la modella cipriota Victoria Stella Doritou. Nel 2024, sono emersi rumors su una possibile relazione con la cantante Elena Rose.

Irama è noto anche per i suoi numerosi tatuaggi, molti dei quali ispirati alla cultura egizia, come l'occhio di Ra sul braccio destro e gli "anelli shen" sulle dita della mano sinistra. Sul petto ha tatuato la scritta "Depp", che rappresenta la sequenza numerica "6311", indicante la data in cui ha scelto il nome d'arte Irama. Nutre una grande passione per le piume, tanto che il suo nome d'arte completo è "Irama Plume". Ha dichiarato di possedere un quadro contenente circa 40 orecchini con piume indossati durante la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Durante la sua esibizione a Sanremo 2025, Irama ha presentato "Lentamente" con un'interpretazione intensa, caratterizzata da un look particolare che ha attirato l'attenzione del pubblico. La performance ha suscitato reazioni contrastanti sul web, con alcuni spettatori entusiasti e altri critici riguardo all'uso dell'autotune.

Per la serata delle cover, Irama ha scelto di esibirsi insieme ad Arisa, interpretando "Say Something (I'm Giving Up on You)". Ha espresso grande apprezzamento per Arisa, definendola una cantante meravigliosa e un'anima fragile ma potente allo stesso tempo.

Per ascoltare "Lentamente" di Irama, è disponibile la registrazione dell'esibizione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025.

