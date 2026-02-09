Segregata e violentata per giorni a Sassari, arrestato il fidanzato di 35 anni

Una 25enne è stata soccorsa a Sassari dopo giorni di violenze in casa. La donna ha denunciato il fidanzato per sequestro, percosse e abusi. L’uomo, 35 anni, è stato arrestato dopo l’intervento dei carabinieri.

Per oltre una settimana sarebbe rimasta chiusa in casa contro la sua volontà, sottoposta a continue violenze fisiche e sessuali. È quanto ha raccontato una ragazza di 25 anni soccorsa nella notte di venerdì a Sassari, dopo l’intervento dei carabinieri, entrati nell’abitazione dove si consumava l’incubo.

Quando i militari sono riusciti ad accedere all’appartamento, la giovane era in evidente stato di choc. Presentava lividi su tutto il corpo e segni compatibili con percosse ripetute. Ai soccorritori ha riferito di essere stata insultata, picchiata, ustionata e violentata più volte.

La donna ha anche denunciato di essere stata sfigurata con una sostanza corrosiva, utilizzata durante uno degli episodi di violenza. Secondo il suo racconto, il compagno le avrebbe impedito di uscire e di chiedere aiuto, controllando ogni suo movimento.

L’uomo, 35 anni, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale aggravata. Dopo il fermo è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La 25enne è stata affidata alle cure mediche e assistita dai servizi di supporto. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto durante i giorni di segregazione.