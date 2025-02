Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli critica la classifica finale

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo disappunto riguardo alla classifica finale del Festival di Sanremo 2025, che ha visto Olly trionfare con "Balorda Nostalgia". Durante il Dopofestival, Lucarelli ha commentato la Top 5, criticando in particolare la presenza di Fedez e Simone Cristicchi tra i primi cinque.

Lucarelli ha definito Fedez e Cristicchi "i due piagnini nella cinquina" nelle sue Instagram Stories, manifestando il suo scarso apprezzamento per i loro brani in gara. Ha criticato "Quando sarai piccola" di Cristicchi, accusandolo di "romanticizzare la malattia".

Inoltre, la giornalista ha espresso sorpresa per la penultima posizione di Rkomi con "Il ritmo delle cose", definendola "la canzone più bella" e lamentando il suo 28° posto. Ha anche commentato le posizioni di Giorgia e Achille Lauro, rispettivamente sesta e settimo, notando la delusione del pubblico dell'Ariston, che ha reagito con fischi e urla di disapprovazione.

Lucarelli ha poi rivolto critiche a Brunori Sas per la sua cover di "Rimmel" e ha commentato il secondo classificato, Lucio Corsi, definendolo un "bug nel sistema". Riguardo a Giorgia, ha osservato: "C'è pure rimasta demmerda e ha pure ragione".

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto Olly vincere con "Balorda Nostalgia", seguito da Lucio Corsi con "Volevo essere un duro" e Brunori Sas con "L'albero delle noci". Fedez si è classificato quarto con "Battito", mentre Simone Cristicchi ha ottenuto il quinto posto con "Quando sarai piccola". La manifestazione, diretta da Carlo Conti, ha registrato un'alta audience, raggiungendo il 70,4% di share durante la serata dei duetti. Il festival ha adottato uno stile più classico, evitando le controversie politiche e sociali delle edizioni precedenti.

