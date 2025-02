Selvaggia Lucarelli critica Fedez: Corona? Potevi fermarlo prima. Se mente, denuncialo

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso forti critiche nei confronti del rapper Fedez riguardo alla sua relazione con Fabrizio Corona. Dopo che l'ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, ha confermato le accuse di tradimento legate a una presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini, Fedez ha pubblicato un lungo sfogo sui social media, ammettendo le proprie colpe. Ha dichiarato: "Tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze".

Lucarelli ha risposto attraverso le sue Instagram Stories, accusando Fedez di una narrazione incoerente. Ha affermato: "Falena (con questo termine si rivolge al rapper, ndr), è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva".

La blogger ha proseguito criticando Fedez per aver permesso a Corona di divulgare dettagli privati: "Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (così si rivolge a Fabrizio Corona, ndr) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo".

Infine, Lucarelli ha esortato Fedez a intraprendere azioni legali contro Corona se le dichiarazioni di quest'ultimo fossero false: "E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso, denuncialo. Hai denunciato me per 'bimbominkia' e chiedi 150 mila euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante".

