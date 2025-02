Bergamo, tragedia sul lavoro a Valbrembo: operaio muore colpito da bullone alla testa

Un operaio di 45 anni è deceduto oggi in un'azienda agricola di Valbrembo, provincia di Bergamo, dopo essere stato colpito alla testa da un bullone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17:00. I soccorritori dell'Areu 118 sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto salvare l'uomo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Ats per le indagini sugli infortuni sul lavoro.

Omicidio a Bergamo: 36enne Gambiano Accoltellato al Carrefour - A Bergamo, un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour, Mamadi Tunkara, cittadino gambiano di 36 anni, è stato tragicamente ucciso a coltellate. L'aggressore, descritto come un uomo di origine centroafricana, è attualmente in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano - Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie, ha premiato per la prima volta la provincia bergamasca, scalzando Trento e Bolzano, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Soccorsi in corso per Ottavia Piana, speleologa intrappolata nella grotta di Bueno Fonteno a Bergamo - Prosegue l'intervento del Soccorso Alpino per portare in salvo Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata e ferita nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo. L'operazione, iniziata ieri, vede impegnati circa 20 soccorritori, tra cui personale sanitario, per affrontare i tratti più stretti e impervi del percorso.