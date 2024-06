Tragedia sul lavoro a Canicattì: Giovane operaio muore schiacciato da un muletto

Canicattì, Sicilia - Ennesima tragedia sul lavoro si è verificata nella mattinata di venerdì 28 giugno a Canicattì, nel libero consorzio comunale di Agrigento, dove un giovane operaio, Angelo Giardina, di soli 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente. Il giovane stava lavorando presso una ditta specializzata nella produzione di manufatti in calcestruzzo situata nella periferia nord della città, quando è stato travolto e schiacciato da un muletto.

L'incidente è avvenuto nel piazzale esterno dell'azienda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Angelo si trovava vicino al muletto per operazioni di routine quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Le indagini iniziali suggeriscono che il carico trasportato potrebbe essersi inclinato, causando la perdita di equilibrio del veicolo. Non si esclude neanche l'ipotesi di una manovra azzardata.

I soccorsi sono stati tempestivi, con l'intervento immediato dei colleghi di Angelo e l'arrivo del personale medico del 118, ma per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo di Angelo e mettere in sicurezza l'area, e i carabinieri di Canicattì, che hanno subito avviato un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Gli ispettori del lavoro stanno verificando se tutte le normative di sicurezza sul lavoro fossero rispettate e se Angelo stesse utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuale. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e l'area in cui è avvenuto l'incidente è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

La notizia della morte di Angelo ha sconvolto la comunità di Canicattì, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dai suoi amici e parenti, che lo ricordano come un ragazzo d'oro, educato e umile.