Papa Francesco, la bronchite, come sta? impegni ridotti ma continua attività pastorale

Papa Francesco continua a lottare contro una bronchite persistente. Durante l'udienza generale di oggi, 12 febbraio 2025, ha iniziato a leggere la catechesi, ma si è interrotto subito dopo, affidando la lettura a un collaboratore. Ha spiegato ai fedeli presenti nell'Aula Paolo VI: "Mi permetto di chiedere al sacerdote di continuare a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora. Spero che la prossima volta possa".

Mercoledì scorso, il Pontefice aveva rinunciato a pronunciare la catechesi durante l'udienza generale, e domenica scorsa, durante la messa in Piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate, ha interrotto la lettura dell'omelia a causa di difficoltà respiratorie, affidando la prosecuzione a un collaboratore.

Nonostante la bronchite, Papa Francesco ha mantenuto i suoi impegni, inclusa la partecipazione al Festival di Sanremo con un videomessaggio registrato in precedenza, in cui ha sottolineato l'importanza della musica come strumento di pace.

Il Santo Padre ha rassicurato i fedeli sulla sua condizione, affermando: "Sono malato, ho una bronchite, abito qui e non posso uscire". Nonostante l'affaticamento e le difficoltà respiratorie, continua a svolgere le sue attività quotidiane, ricevendo persone a Casa Santa Marta invece che nel Palazzo Apostolico.

Papa Francesco avverte contro la stregoneria: “Non andate dalla strega a farvi leggere la mano” - Papa Francesco ha lanciato un chiaro messaggio ai fedeli durante l'udienza generale in Aula Paolo VI, riprendendo il ciclo giubilare su Gesù Cristo come "nostra speranza". Il Papa ha ribadito che la stregoneria non può rappresentare un punto di riferimento per i cristiani, rispondendo a una domanda di un fedele che confessava di consultare una strega per farsi leggere le mani.

Papa Francesco cade a Santa Marta: contusione all'avambraccio destro, nessuna frattura - Papa Francesco è caduto questa mattina nella sua residenza a Santa Marta, riportando una contusione all’avambraccio destro. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha comunicato che il pontefice non ha subito fratture e che il braccio è stato immobilizzato come misura precauzionale.

Joe Biden a Roma a gennaio: incontri con Papa Francesco, Mattarella e Meloni - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà a Roma dal 9 al 12 gennaio 2025 per una serie di incontri di alto profilo. Il 10 gennaio è prevista un'udienza con Papa Francesco in Vaticano, durante la quale discuteranno degli sforzi per promuovere la pace nel mondo.