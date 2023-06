Papa Francesco: quadro clinico in miglioramento dopo l'intervento, ripresa delle attività quotidiane

Papa Francesco ha trascorso una notte di riposo mentre il suo quadro clinico continua a migliorare dopo l'intervento all'intestino. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha dichiarato che il Papa ha iniziato a mobilitarsi questa mattina, trascorrendo gran parte della mattinata in poltrona. Durante questo tempo, ha potuto leggere i quotidiani e riprendere gradualmente il suo lavoro.

Il Papa, ricoverato presso il Policlinico Gemelli, ha mostrato un quadro clinico in progressivo miglioramento dopo l'intervento durato circa tre ore sotto anestesia generale. Secondo il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, stamattina Papa Francesco si è alzato dal letto e ha trascorso gran parte della mattinata seduto in poltrona, mostrando segni di ripresa nella sua attività quotidiana. Inoltre, oggi il Papa ha nominato un vescovo in Ecuador, dimostrando la sua partecipazione alle questioni ecclesiastiche nonostante il suo stato di salute.

Il portavoce del Vaticano ha anche comunicato che il decorso post-operatorio del Papa sta procedendo regolarmente. Il suo stato di salute è normale, senza febbre, e ha sospeso l'uso delle flebo, continuando a seguire una dieta liquida. Nel pomeriggio, il Papa si è dedicato alla preghiera e alle attività lavorative, mentre in serata ha ricevuto l'Eucaristia.

Secondo la Prefettura della Casa Pontificia, le udienze del Papa saranno sospese fino al 18 giugno per consentirgli di recuperare. Non è ancora chiaro se domenica il Papa potrà guidare l'Angelus dal Gemelli, come fece due anni fa affacciandosi al balcone del decimo piano insieme ai bambini del reparto oncologico, oppure se verrà trasmesso un messaggio registrato. Un esempio simile si è verificato nel maggio 1981 con Giovanni Paolo II, quando quattro giorni dopo l'attentato in piazza San Pietro, il Papa non si affacciò, ma tutti poterono sentire la sua voce diffusa in piazza, ringraziando per le preghiere, esprimendo solidarietà alle donne ferite e perdonando sinceramente l'attentatore.

Questo aggiornamento sullo stato di salute del Papa Francesco fornisce informazioni sul suo progresso post-operatorio e sulla sua partecipazione alle attività quotidiane, dimostrando la sua determinazione e spirito di recupero.

