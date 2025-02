Prima serata Sanremo 2025: Il Festival di Carlo Conti tra emozioni e ospiti illustri, dove vedere in streaming

La 75ª edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, ha preso il via con la prima serata l'11 febbraio 2025. Sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara, con la conduzione affiancata da Antonella Clerici e Gerry Scotti.

La serata è iniziata con un omaggio al compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, con l'orchestra che ha eseguito "Following a Bird" mentre scorrevano immagini dell'artista.

Un momento storico è stato segnato dal videomessaggio di Papa Francesco, che ha introdotto l'esibizione delle cantanti Noa e Mira Awad. Le due artiste, rispettivamente israeliana e palestinese, hanno interpretato "Imagine" di John Lennon, lanciando un potente messaggio di pace.

Tra gli ospiti della serata, Jovanotti ha infiammato il pubblico con un medley dei suoi successi, tra cui "L'ombelico del mondo" e "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang".

Durante la serata, è stato ricordato con commozione Fabrizio Frizzi. Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno condiviso ricordi dell'amico scomparso, accompagnati dalle note di "Un amico in me" cantata da Frizzi stesso.

Per quanto riguarda la gara, la giuria della sala stampa ha votato le esibizioni, annunciando i primi cinque artisti in ordine casuale: Brunori Sas con "L'albero delle noci", Giorgia con "La cura per me", Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola" e Achille Lauro con "Incoscienti giovani".

La serata ha registrato un piccolo inconveniente tecnico: durante l'annuncio iniziale di Carlo Conti, l'audio è scomparso per alcuni secondi, suscitando immediate reazioni sui social media.

Dove vedere in streaming la Prima serata Sanremo 2025

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 e tutti i video delle esibizioni sono disponibili in streaming su Raipaly.

