Sanremo 2025: Carlo Conti apre la quarta serata con Roberto Benigni

Questa sera, 14 febbraio 2025, il Festival di Sanremo vedrà la partecipazione straordinaria di Roberto Benigni. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa odierna. Conti ha espresso grande entusiasmo, dichiarando: "Per me si realizza un sogno. L'avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso".

La presenza di Benigni aggiunge ulteriore prestigio alla serata dedicata alle cover e ai duetti, un appuntamento tradizionalmente molto atteso dal pubblico. In questa occasione, tutti i 29 artisti in gara si esibiranno in reinterpretazioni di brani celebri, spesso affiancati da ospiti speciali. La serata sarà co-condotta da Mahmood e Geppi Cucciari, che affiancheranno Conti sul palco dell'Ariston.

Roberto Benigni non è nuovo al Festival di Sanremo. La sua prima partecipazione risale al 1980, quando affiancò Claudio Cecchetto nella conduzione. Successivamente, è tornato sul palco dell'Ariston in diverse occasioni, offrendo performance memorabili. L'ultima sua apparizione risale al 2023, quando celebrò il 75º anniversario della Costituzione Italiana con un monologo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La partecipazione di Benigni di questa sera rappresenta un momento significativo per il Festival, arricchendo ulteriormente una serata già densa di emozioni e musica.

