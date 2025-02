Bruges-Atalanta Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

L'Atalanta è pronta a scendere in campo per l'andata dei playoff di Champions League contro il Club Brugge. La partita si terrà oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 18:45, presso lo stadio Jan Breydel di Bruges. I nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 5-0 contro l'Hellas Verona in campionato, affrontano la squadra belga con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Probabili formazioni:

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. Allenatore: Hayen.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

L'Atalanta deve fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui Scalvini, Kossounou, Kolasinac, Maldini, Lookman e Scamacca. Tuttavia, recupera Carnesecchi, disponibile dopo tre partite di assenza. In attacco, l'italo-argentino Retegui, autore di 23 gol stagionali, sarà affiancato dall'ex canterano del Bruges, De Ketelaere.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV.

L'arbitro designato per l'incontro è H. U. Meler dalla Turchia.

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Il ritorno è previsto per martedì 18 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche a Bruges, oggi è previsto un possibile rovescio, con temperature massime di 7°C e minime di 2°C.

