Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, l'Atalanta affronterà il Bruges nel ritorno dei playoff di Champions League al Gewiss Stadium di Bergamo, con inizio alle ore 21:00. Dopo la sconfitta per 2-1 subita all'andata, la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a ribaltare il risultato per accedere agli ottavi di finale.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. Gasperini recupera Kolasinac, previsto titolare, mentre Lookman dovrebbe partire dalla panchina. Hien è indisponibile a causa di una lesione all'adduttore.

Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutglà. L'allenatore Nicky Hayen dovrebbe confermare l'undici titolare della gara d'andata.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

L'arbitro designato per il match è il tedesco Felix Zwayer.

L'Atalanta dovrà vincere con almeno due gol di scarto per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Un'eventuale vittoria con un solo gol di differenza porterebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Milan-Feyenoord Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Il Milan affronta oggi, martedì 18 febbraio 2025, il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League allo stadio San Siro. Dopo la sconfitta per 1-0 nell'andata a Rotterdam, i rossoneri devono vincere con almeno due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale.

Bruges-Atalanta Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - L'Atalanta è pronta a scendere in campo per l'andata dei playoff di Champions League contro il Club Brugge. La partita si terrà oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 18:45, presso lo stadio Jan Breydel di Bruges. I nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 5-0 contro l'Hellas Verona in campionato, affrontano la squadra belga con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Feyenoord-Milan Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo la vittoria contro l'Empoli in campionato, il Milan si prepara per l'Europa. Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, i rossoneri affrontano il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League al Feyenoord Stadium di Rotterdam, con calcio d'inizio alle 21:00.