Milan-Girona Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Milan ospiterà il Girona allo Stadio San Siro per la settima giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League. I rossoneri, attualmente al 12° posto con 12 punti, mirano a entrare tra le prime otto squadre per accedere direttamente agli ottavi di finale. Il Girona, invece, si trova in 30ª posizione con 3 punti e necessita di una vittoria per mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. Allenatore: Sérgio Conceição.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martínez, López, Krejci, Blind; Romeu, Martin; Asprilla, Tsygankov, Gil; Ruiz. Allenatore: Míchel.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile in streaming sulla piattaforma o tramite smart TV.

Per il Milan, una vittoria significherebbe avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo degli ottavi di finale, mentre il Girona è chiamato a un'impresa per evitare l'eliminazione matematica e mantenere vive le proprie ambizioni europee.

