Chi sono i The Kolors a Sanremo 2025 con Tu con chi fai l'amore

I The Kolors partecipano al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Tu con chi fai l'amore", segnando la loro terza presenza sul palco dell'Ariston dopo le esibizioni del 2018 e del 2024. La canzone, scritta da Stash in collaborazione con Davide Petrella e Calcutta, celebra la spontaneità e l'istinto nelle relazioni umane. Il frontman Stash ha dichiarato: "Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto".

Il testo del brano racconta di incontri fugaci e della ricerca di connessioni autentiche in un mondo caratterizzato da relazioni effimere. Con riferimenti a luoghi come Roma, Portorico e Mykonos, la canzone esprime il desiderio di vivere esperienze guidate dal cuore piuttosto che dalla ragione.

Musicalmente, "Tu con chi fai l'amore" mantiene il sound pop-dance distintivo della band, già apprezzato in successi come "Italodisco" e "Un ragazzo una ragazza". Il brano mescola elementi pop e dance con influenze latine, proponendo un ritmo coinvolgente e spensierato.

I The Kolors, formati a Napoli nel 2009, sono composti da Antonio "Stash" Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso). La band ha raggiunto la notorietà nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". Tra i loro maggiori successi si annovera "Italodisco", che nell'estate del 2023 si è affermata come una delle hit più popolari della stagione.

Con "Tu con chi fai l'amore", i The Kolors mirano a far ballare il pubblico di Sanremo 2025, offrendo una performance energica e coinvolgente che celebra la leggerezza e l'importanza di seguire il proprio istinto nelle relazioni.

