Chi sono i Coma Cose a Sanremo 2025 con Cuoricini

I Coma Cose, duo musicale composto da Fausto Zanardelli (alias Fausto Lama) e Francesca Mesiano (nota come California), sono tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Cuoricini". La coppia, sia artistica che nella vita, torna sul palco dell'Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni con "Fiamme negli occhi" nel 2021 e "L'addio" nel 2023.

Fausto, originario di Gavardo (Brescia), classe 1978, e Francesca, nata a Pordenone nel 1990, si sono conosciuti mentre lavoravano come commessi in un negozio di abbigliamento. Uniti dalla passione per la musica, hanno deciso di intraprendere insieme un percorso artistico, pubblicando nel 2017 l'EP "Inverno Ticinese" con l'etichetta Asian Fake.

Nel corso della loro relazione, hanno affrontato una crisi di coppia, superata rafforzando il loro legame. Nel 2024, si sono sposati con rito civile; per l'occasione, Francesca ha indossato un abito bianco ispirato a Crudelia De Mon, mentre Fausto ha optato per una lunga giacca scura casual. Entrambi condividono un tatuaggio sulla coscia, omaggio al film "Non ci resta che piangere", simbolo della loro unione.

Il nome "Coma Cose" riflette un periodo di caos artistico vissuto dalla coppia: "Coma" ironizza sulla fase di stallo creativo, mentre "Cose" è stato aggiunto casualmente, poiché "Coma" era già utilizzato su Instagram.

Il brano "Cuoricini" affronta temi come le relazioni e le fragilità umane. I Coma Cose hanno dichiarato: "Siamo eccitati all’idea di partecipare per la terza volta al Festival: questo brano è un insieme di tante idee che in passato non funzionavano, ma che qui si incastrano come per magia".

Oggi, i Coma Cose sono una delle band più note nell'ambiente indie-pop italiano, apprezzati per la loro autenticità e la capacità di raccontare storie attraverso la musica. Puoi ascoltare Cuoricini su Raiplay.

