Chi è Bresh a Sanremo 2025 con La tana del granchio

Andrea Brasi, in arte Bresh, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "La tana del granchio". Nato a Lavagna il 28 giugno 1996, Bresh è una figura di spicco nella scena rap ligure. Dopo aver partecipato come ospite nella scorsa edizione, affiancando Emma Marrone in un medley di Tiziano Ferro, quest'anno concorre tra i big.

Il suo percorso musicale inizia nel 2013 con il mixtape "Cosa vogliamo fare", realizzato in collaborazione con Tedua e Izi. Nel 2022, l'album "Oro blu" lo porta al successo, grazie anche al singolo "Angelina Jolie". Nel 2023, "Guasto d'amore" diventa un inno per i tifosi del Genoa, sottolineando il suo legame con la città natale, Bogliasco.

Riguardo al significato di "La tana del granchio", Bresh ha spiegato: "È un luogo intimo che ognuno interpreta a modo proprio. Tutti ne abbiamo una". Il brano affronta la difficoltà di esprimere emozioni profonde e personali.

Durante la serata delle cover, Bresh renderà omaggio a Fabrizio De André, eseguendo "Crêuza de mä" insieme a Cristiano De André, figlio del celebre cantautore genovese. Un tributo che sottolinea le radici liguri dell'artista e la sua ammirazione per la tradizione musicale della sua terra.

Per quanto riguarda la vita privata, Bresh mantiene un profilo riservato, condividendo sui social principalmente contenuti legati alla sua musica. Tuttavia, nell'aprile 2023 ha ufficializzato la relazione con Elisa Maino, influencer con oltre 3 milioni di follower su Instagram.

Con "La tana del granchio", Bresh mira a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano, portando sul palco dell'Ariston un pezzo che riflette la sua crescita artistica e personale.

