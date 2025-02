Chi è Francesco Gabbani a Sanremo 2025 con Viva la vita

Francesco Gabbani, nato a Carrara il 9 settembre 1982, è un cantautore e polistrumentista italiano. Cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, ha sviluppato fin da giovane una profonda passione per la musica, imparando a suonare batteria e chitarra. Dopo aver frequentato il Liceo Classico, a 18 anni ha firmato il suo primo contratto discografico, entrando nel gruppo 'Trikobalto'. Nel 2010 ha intrapreso la carriera solista, pubblicando l'album "Greitist Iz" nel 2014.

Nel 2016, Gabbani ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano 'Amen'. L'anno successivo ha trionfato nella categoria Big con 'Occidentali's Karma', rappresentando poi l'Italia all'Eurovision Song Contest 2017, dove si è classificato sesto. Nel 2020 è tornato a Sanremo con 'Viceversa', piazzandosi al secondo posto.

Al di fuori della musica, Gabbani ha composto la colonna sonora della serie TV italiana 'Un professore' con il brano 'Spazio tempo'. Ha anche co-condotto nel 2022 il programma Rai 'Ci vuole un fiore', incentrato sulla sostenibilità ambientale. Appassionato di ambiente e animali, possiede un Bull Terrier di nome Ettore e una gattina nera chiamata Marmellata.

Nella vita privata, dopo una relazione con la tatuatrice Dalila Lardella, ha trovato l'amore con Giulia Settembrini, conosciuta durante un lavoro a Pizzo Calabro. Gabbani ha rivelato che il brano 'Viceversa' è dedicato a lei.

Il testo di 'Viva la vita' celebra l'esistenza e invita a riscoprire un senso di gratitudine verso la vita stessa. Alcuni versi recitano: "Viva la vita così com'è, viva la vita questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo".

Per ascoltare 'Viva la vita' e vedere l'esibizione di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo 2025, è disponibile il video ufficiale su RaiPlay.

