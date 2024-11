Gli Statuto si candidano a Sanremo 2025 con una promessa: calcio e musica insieme sul palco

Gli Statuto, storica band torinese, hanno annunciato la loro candidatura tra i Big del Festival di Sanremo 2025, presentando una proposta musicale che unisce generazioni attraverso la passione per il calcio. A oltre trent'anni dalla loro prima partecipazione al Festival, il gruppo ha scritto una canzone che racconta il legame tra un padre e una figlia, accomunati dall'amore per il calcio, con ritmi ska. In caso di selezione da parte di Carlo Conti, hanno promesso di portare sul palco dell'Ariston due stelle del calcio italiano: Pasquale Bruno e Marco Ferrante.

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, è il quinto miglior marcatore della storia del club con 125 gol. Pasquale Bruno, noto per la sua grinta in campo, ha giocato sia con la Juventus che con il Torino, diventando un simbolo del tifo granata.

La band, composta da Oscar 'oSKAr' Giammarinaro (voce), Giulio 'Arfy' Arfinengo (batteria), Francesco Tringali (chitarra), Alessandro 'Bruce' Loi (basso), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Gigi Rivetti (tastiere), ha recentemente pubblicato l'album "Statuto Football Club", una raccolta di otto brani a tema calcistico riarrangiati in stile ska-soul-pop. Tra le tracce, la sigla di "Tutto il calcio minuto per minuto" e "Novantesimo Minuto", oltre a "La leva calcistica della classe '68" di Francesco De Gregori e "Una vita da mediano" di Ligabue.

Il legame tra Gli Statuto e il calcio è profondo. Nel 1988, con "Ragazzo ultrà", affrontarono il tema delle tifoserie organizzate. Nel videoclip di "Un Posto al Sole" del 1998, la squadra del Torino Calcio partecipò attivamente.

Nel 2005, con "Facci un goal", il videoclip vide la partecipazione dell'attaccante storico del Torino, Paolo Pulici. Nel 2010, con Enrico Ruggeri, scrissero "Controcalcio", un omaggio al calcio d'altri tempi. Il frontman oSKAr è membro della Nazionale Italiana Cantanti dal 2017, ricoprendo il ruolo di difensore.

Sanremo 2025: Carlo Conti annuncia l'aumento delle canzoni in gara - Durante la Milano Music Week, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha dichiarato: "Avevamo previsto 24 canzoni, ma le aumenteremo". I brani in gara saranno annunciati il 1° dicembre durante l'edizione delle 13:30 del TG1. Conti ha scherzato: "Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre".

Sanremo 2025: Annalisa, Paola Cortellesi e Laura Pausini tra i possibili co-conduttori - Mentre cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2025, previsto dall'11 al 15 febbraio, emergono nuove indiscrezioni sui possibili co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston. Oltre al già confermato Alessandro Cattelan, che co-condurrà la serata finale, si fanno sempre più insistenti i nomi di Annalisa, Paola Cortellesi e Laura Pausini.

Sanremo 2025: Fedez e Tony Effe tra i nomi più attesi nel toto-Big - A meno di un mese dall'annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, previsto per il 2 dicembre, il toto-nomi si arricchisce di due figure di spicco: Fedez e Tony Effe. I due rapper, protagonisti nei mesi scorsi di un acceso dissing, potrebbero calcare insieme il palco dell'Ariston, attirando l'attenzione del pubblico più giovane.