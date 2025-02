Chi è Shablo, Guè, Joshua e Tormento sul palco di Sanremo 2025 con La mia parola

Al Festival di Sanremo 2025, Shablo, Guè, Joshua e Tormento presentano il brano "La mia parola". Il testo descrive la vita urbana tra cemento e smog, evidenziando le difficoltà quotidiane e la determinazione a superarle. Il ritornello recita: "È una street song, per dare quello che ho, brucerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog".

Shablo (Pablo Miguel Lombroni Capalbo) è un produttore e DJ italo-argentino nato nel 1980 a Buenos Aires. Trasferitosi in Italia a dieci anni, ha iniziato la carriera negli anni '90 come DJ e produttore underground. Nel 2013 ha co-fondato l'etichetta Roccia Music con Marracash, scoprendo talenti come Achille Lauro, Rkomi ed Ernia. Ha collaborato con artisti come Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Salmo.

Guè (Cosimo Fini), nato il 25 dicembre 1980, è un rapper milanese. Ha esordito nell'hip hop alla fine degli anni '90 con Jake La Furia e Dargen D'Amico. Nel 2003 ha fondato i Club Dogo con Jake La Furia e Don Joe. Dal 2011 ha intrapreso una carriera solista, vendendo oltre 160.000 biglietti nel 2024, con concerti allo stadio di San Siro e al Forum di Assago. Ha partecipato a Sanremo come ospite nel 2019 con Mahmood e nel 2024 con Geolier.

Joshua (Joshua Bale), nato a Rimini nel 1995, è un rapper italo-americano. Appassionato di sonorità afroamericane fin dall'infanzia, si è avvicinato all'R&B e al soul. A 18 anni si è trasferito a Milano per proseguire la carriera musicale, collaborando con vari produttori. Nel 2024 ha partecipato al brano "Hope" di Shablo insieme a Izi.

Tormento (Massimiliano Cellamaro), nato nel 1975, è un rapper e cantante soul italiano. Ha esordito con i Sottotono, vincendo il Festivalbar nel 1997. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2011, ha proseguito come solista, pubblicando diversi album tra rap e soul. Ha partecipato a Sanremo nel 2001 con "Mezze verità" e nel 2019 come ospite di Livio Cori e Nino D'Angelo.

"La mia parola" rappresenta un incontro tra diverse generazioni del rap italiano, unendo l'esperienza di Guè e Tormento con la freschezza di Joshua, sotto la guida di Shablo. Il brano offre una prospettiva autentica sulla vita urbana, mescolando rap e soul.

Per ascoltare "La mia parola" di Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, è disponibile il video su Raiplay.

Chi è Willie Peyote a Sanremo 2025il brano Grazie ma no grazie - Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, è un rapper e cantautore italiano nato a Torino il 28 agosto 1985. Il suo nome d'arte combina il personaggio dei cartoni animati Wile E. Coyote con il peyote, una pianta allucinogena originaria del Nord America.

Sanremo 2025: Chi è Olly e la sua Balorda nostalgia - Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Balorda nostalgia". Nato a Genova il 5 maggio 2001, da padre avvocato e madre magistrato, Olly ha mostrato fin da giovane una forte inclinazione per la musica.

Chi sono i Coma Cose a Sanremo 2025 con Cuoricini - I Coma Cose, duo musicale composto da Fausto Zanardelli (alias Fausto Lama) e Francesca Mesiano (nota come California), sono tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Cuoricini". La coppia, sia artistica che nella vita, torna sul palco dell'Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni con "Fiamme negli occhi" nel 2021 e "L'addio" nel 2023.