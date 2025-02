Chi è Fedez a Sanremo 2025 con Battito

Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Battito". Per il rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, si tratta della seconda partecipazione alla kermesse canora, dopo l'esperienza del 2021 in coppia con Francesca Michielin.

Il brano "Battito" affronta temi legati alla salute mentale, rappresentando una lotta interiore contro i propri demoni e le proprie debolezze. Fedez ha descritto la canzone come "una canzone d’amore e d’odio", sottolineando l'importanza di affrontare le proprie paure anziché fuggire.

Fedez: carriera, vita privata e curiosità sul rapper di Sanremo 2025

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano il 15 ottobre 1989. Cresciuto a Buccinasco, abbandona gli studi al liceo artistico per dedicarsi completamente alla musica. Il suo esordio nel rap avviene nel 2006, ma il successo arriva con l’album Sig. Brainwash – L’arte di accontentare (2013), che contiene hit come Cigno Nero e Alfonso Signorini (Eroe).

Negli anni, Fedez si afferma come uno dei principali artisti della scena musicale italiana, collaborando con nomi come J-Ax, Francesca Michielin e Tananai. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2021 in duetto con Francesca Michielin, arrivando al secondo posto con Chiamami per nome. Nel 2025 torna in gara con Battito, un brano che esplora il tema della lotta interiore e della salute mentale.

Oltre alla carriera musicale, si distingue per la sua presenza nel mondo dell'intrattenimento e dell’imprenditoria. È stato giudice di X Factor e ha fondato la sua etichetta discografica Newtopia, in seguito chiusa dopo la fine del sodalizio con J-Ax.

La sua vita privata ha spesso catturato l’attenzione mediatica, soprattutto per la relazione con l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I due si sposano nel 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria, prima di separarsi ufficialmente nel dicembre 2024. Durante la pandemia da COVID-19, la coppia si distingue per l’impegno sociale, organizzando una raccolta fondi per la creazione di una terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Nel 2022, Fedez affronta una difficile battaglia contro un tumore al pancreas, condividendo il percorso di cura sui social. Negli ultimi anni, il suo nome è stato al centro di polemiche e controversie, come la rottura con alcuni collaboratori storici, tra cui J-Ax, Fabio Rovazzi e Luis Sal.

Fedez è noto anche per le sue posizioni politiche e sociali, spesso espresse senza filtri. Nonostante le sfide personali e professionali, continua a essere una delle personalità più influenti dello spettacolo italiano.

Durante la pandemia da COVID-19, Fedez e Ferragni si sono distinti per l'impegno sociale, promuovendo una raccolta fondi che ha permesso la realizzazione di una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

Con "Battito", Fedez torna al centro della scena musicale italiana, portando sul palco dell'Ariston una riflessione profonda sulle sfide personali. Qui l'esibizione di Fedez a Sanremo 2025.

