Sanremo 2025: Fedez e Masini eseguiranno Bella Stronza con nuove strofe

Marco Masini ha chiarito che, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, lui e Fedez presenteranno "Bella Stronza" senza modificare il testo originale. Hanno integrato parti del brano con nuove strofe scritte da Fedez per l'occasione. Masini ha sottolineato che si tratta di un racconto completamente nuovo, su cui molti stanno speculando senza averlo ascoltato.

In precedenza, Carlo Conti aveva dichiarato che la canzone sarebbe stata adattata ai tempi, definendola una "versione 2.0". Masini ha precisato che nessuna frase o parola del testo originale è stata modificata, ma sono state aggiunte nuove strofe per creare un racconto inedito.

Non è stato specificato quali parti del testo originale rimarranno e quali saranno sostituite dalle nuove strofe di Fedez. Resta da vedere se le sezioni più esplicite del brano originale saranno mantenute nella performance.

