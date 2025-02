Chi è Rkomi che a Sanremo 2025 presenta Il ritmo delle cose

Rkomi, nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, è tornato sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Il ritmo delle cose". Nato nel 1994 a Milano, Rkomi ha abbandonato gli studi a 17 anni per dedicarsi alla musica, emergendo nella scena rap italiana.

Dopo il successo dell'album "Taxi Driver" nel 2021, ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 2022 con "Insuperabile". Nel 2023 ha collaborato con Irama nell'album "No Stress". Il nuovo brano affronta temi come il caos delle relazioni e l'isolamento digitale. Rkomi ha dichiarato: "La mia canzone racconta un grandissimo bisogno da parte mia di accogliere il disordine invece di evitarlo e trovare il mio ritmo".

Durante la serata delle cover, Rkomi si esibirà in duetto con Francesca Michielin nel brano "La nuova stella di Broadway".

Per ascoltare "Il ritmo delle cose", è disponibile la performance di Rkomi al Festival di Sanremo 2025.

