Chi è Brunori Sas tra i Big di Sanremo 2025 con L'albero delle noci

Brunori Sas, nome d'arte di Dario Brunori, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "L'albero delle noci". Nato a Cosenza nel 1977, dopo la laurea in economia e commercio, ha intrapreso la carriera musicale, distinguendosi per testi eleganti e profondi. Il suo pseudonimo è un omaggio all'impresa edile dei genitori.

Nel 2009 ha pubblicato l'album d'esordio "Vol.1", vincendo il Premio Ciampi come miglior debutto discografico. È legato sentimentalmente a Simona Marrazzo, con cui ha una figlia, Fiammetta, nata nell'ottobre 2021.

Il brano presentato a Sanremo è dedicato proprio a lei. Brunori ha dichiarato di voler condividere, oltre alla gioia della paternità, anche le paure e le insicurezze legate a questo ruolo. Ha inoltre spiegato che l'albero del titolo esiste realmente nel paese in cui vive ed è per lui fonte di ispirazione. Con la partecipazione al Festival, l'artista mira a raggiungere un pubblico più ampio, facendo conoscere la sua musica a chi ancora non l'ha incontrata. Qui il video di Brunori Sas a Sanremo 2025 con L'albero delle noci.

