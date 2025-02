Incendio devasta lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia: nessun ferito, autorità al Lavoro

Un vasto incendio è scoppiato intorno all'1:30 di questa notte nello stabilimento Inalca di via Due Canali a Reggio Emilia, specializzato nella lavorazione delle carni. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'intera struttura, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il calore intenso ha persino deformato le tapparelle delle abitazioni vicine. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Reggio Emilia, Modena, Parma e Bologna, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il Comune di Reggio Emilia ha invitato i residenti delle aree adiacenti a non avvicinarsi alla zona interessata e a mantenere le finestre chiuse per precauzione. Arpae e Ausl stanno effettuando rilievi sulla qualità dell'aria; eventuali ulteriori indicazioni saranno comunicate attraverso i canali ufficiali.

Lo stabilimento Inalca fa parte del Gruppo Cremonini, leader nel settore delle carni bovine in Italia e tra i principali in Europa. I danni alla struttura sono ingenti, con l'edificio completamente distrutto dalle fiamme.

Reggio Emilia: Macchinista investito e ucciso da treno nello scalo merci di Rubiera - Un macchinista di Mercitalia, parte del gruppo Ferrovie dello Stato, è morto dopo essere stato investito da un treno nello scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.40, mentre l'uomo si trovava sui binari.

Festival Emergency - a Reggio Emilia tre giorni per parlare di 'persone' - 1 opera prima alle 21 In chiusura di giornata Piazza Prampolini sarà il teatro dello spettacolo di Carlo Amleto Scherzo n. Attualità - Bellezza e impegno alla quarta edizione del Festival di Emergency, in programma dal 6 settembre all'8 settembre, a Reggio Emilia.

Emergency - il Festival dal 6 all'8 settembre a Reggio Emilia - Presso lo spazio Fondazione E-35 si terranno due laboratori: un workshop di fotografia con il fotografo Francesco Pistilli e un laboratorio a cura dell’illustratore Fabio Magnasciutti. Attualità - Anno nuovo, ma stessa energia di sempre: dal 6 all’8 settembre Reggio Emilia apre per il quarto anno consecutivo piazze, cortili e palazzi al Festival di Emergency, un appuntamento durante il quale le strade e i principali edifici del centro - ma non solo - si animeranno ospitando alcuni dei più grandi nomi italiani e internazionali del mondo della cultura, dell’informazione e dello spettacolo.