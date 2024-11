Incendio distrugge pullman turistico allo Sheraton Golf di Roma: nessun ferito

Questa mattina intorno alle 6:20, un pullman turistico è stato completamente distrutto da un incendio nel parcheggio dello Sheraton Golf Hotel, situato in via Salvatore Rebecchini, zona Eur a Roma. Le fiamme hanno parzialmente coinvolto un secondo pullman parcheggiato nelle vicinanze. Fortunatamente, non si registrano feriti.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha prontamente inviato sul posto la squadra 11/A dell'Eur, supportata da un'autobotte, per domare l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, evitando ulteriori danni alle strutture circostanti. Le Forze dell'Ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause del rogo.

Al momento, le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato all'incendio del pullman turistico. Non sono stati forniti dettagli sull'identità del proprietario del veicolo o sull'eventuale presenza di passeggeri al momento dell'incidente. La zona è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di bonifica e perizie tecniche.

