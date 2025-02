Alexander Zverev: Iniziare a giocare a tennis è stata la sfida più grande della mia vita

Alexander Zverev, tennista tedesco di alto livello, affronta quotidianamente la sfida del diabete di tipo 1, diagnosticatogli all'età di tre anni. Non ricorda una vita senza la malattia e attribuisce alla determinazione di sua madre il merito di aver perseguito il suo sogno tennistico, nonostante i medici avessero suggerito attività alternative.

Attualmente numero due del ranking ATP e impegnato nel torneo di Buenos Aires, Zverev ha spesso nascosto la sua condizione per insicurezza. Oggi, però, si sente orgoglioso di essere un punto di riferimento per i giovani che lo vedono come esempio di atleta che compete ai massimi livelli convivendo con il diabete.

Zverev sottolinea la scarsa attenzione rivolta al diabete, soprattutto nei Paesi meno sviluppati, dove spesso mancano le attrezzature necessarie per monitorare la glicemia e ottenere l'insulina, mettendo a rischio la vita di molte persone. La sua fondazione mira a sensibilizzare e fornire supporto in questo ambito.

Durante il Roland Garros del 2023, Zverev ha affrontato difficoltà nel gestire la sua condizione in campo. Inizialmente, gli ufficiali di gara gli avevano chiesto di somministrarsi l'insulina fuori dal campo, utilizzando le pause per andare in bagno, il che risultava insufficiente durante le partite lunghe. Dopo discussioni, gli è stato permesso di iniettarsi l'insulina durante i cambi di campo, garantendo una gestione più sicura della sua salute durante le competizioni.

Zverev ha recentemente lanciato la "Blue Balloon Challenge" per aumentare la consapevolezza sul diabete di tipo 1, invitando i suoi follower a partecipare e diffondere il messaggio.

Nonostante le sfide legate alla gestione del diabete, Zverev continua a competere ai massimi livelli del tennis mondiale, dimostrando che la malattia non è un ostacolo insormontabile per raggiungere i propri obiettivi.

