Grande Fratello: Proclamazione del Primo Finalista e Sorpresa per Zeudi nella Puntata del 10 Febbraio

Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova puntata condotta da Alfonso Signorini. La serata prevede momenti significativi, tra cui la proclamazione del primo finalista maschile dell'edizione e una sorpresa per Zeudi Di Palma.

Dopo circa cinque mesi di convivenza nella Casa, il pubblico avrà l'opportunità di scegliere il primo finalista tra i concorrenti uomini. Iago Garcia, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez sono tra i favoriti per questo traguardo.

Zeudi Di Palma riceverà una visita speciale: suo fratello Giuseppe, musicista flautista, entrerà nella Casa per riabbracciarla dopo due mesi di lontananza. Questo incontro avviene in un momento delicato per Zeudi, che ha manifestato dispiacere per l'avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez, con i quali aveva instaurato legami significativi.

La puntata includerà anche il verdetto del televoto: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma sono a rischio eliminazione. Il pubblico deciderà chi tra loro dovrà abbandonare il gioco.

Infine, Jessica Morlacchi, dopo aver condiviso la sua toccante "linea della vita", si esibirà per i compagni e i telespettatori, offrendo un momento di emozione e riflessione.

