Grande Fratello: eliminato, nomination e sorprese nella puntata del 17 febbraio

Nella 32ª puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 17 febbraio su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini, Alfonso D'Apice è stato eliminato dal reality show. Lorenzo Spolverato rimane l'unico concorrente ad aver ottenuto l'accesso diretto alla finale.

Durante la serata, Iago Garcia ha condiviso la storia della sua famiglia e il dolore per la perdita del padre nel 2022. La madre di Iago, Carlota, è entrata nella Casa per sorprenderlo, esprimendo commozione e affetto: "Tuo padre sa perfettamente qual è il rapporto con tuo fratello e anch'io sono molto felice. Tu sai che tuo papà è qui con noi, nonostante tutto. Credo che stia facendo tutto nel migliore dei modi".

Anche Stefania Orlando ha ricevuto una sorpresa: la visita dell'amica Anna Pettinelli, che l'ha incoraggiata dicendo: "Mi manchi, mi fai fare le due di notte per vedere te. Vedo i tuoi momenti di tristezza. Non voglio vedere malinconia nei tuoi occhi".

Dopo l'eliminazione di Alfonso D'Apice, sono state annunciate le nomination. I concorrenti a rischio eliminazione sono: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Giglio. Il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare la Casa nella prossima puntata.

