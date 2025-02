Inter-Fiorentina: sfida decisiva a San Siro per la corsa al vertice

Dopo la sconfitta per 3-0 subita al Franchi, l'Inter cerca il riscatto ospitando la Fiorentina a San Siro lunedì 10 febbraio 2025 alle 20:45. I nerazzurri puntano alla vittoria per non perdere terreno dal Napoli capolista, mentre la squadra di Palladino mira a consolidare il quinto posto in classifica.

L'allenatore Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Dumfries, affidandosi a Darmian sulla fascia destra. In difesa, previsto il ritorno di Acerbi dopo un'assenza di due mesi e mezzo, affiancato da Pavard e Bastoni. A centrocampo, probabile schieramento di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Carlos Augusto favorito su Zalewski sulla sinistra. In attacco, la coppia Lautaro Martinez e Thuram.

La Fiorentina, dopo aver affrontato l'Inter senza i nuovi acquisti a causa di restrizioni regolamentari, potrà ora schierare i recenti innesti. In difesa, spazio a Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, probabile impiego di Richardson e Mandragora, mentre sulla trequarti potrebbero agire Folorunsho, Beltran e Parisi. In attacco, confermato Kean.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'offerta DAZN potranno seguirla anche sul canale 214 di Sky, DAZN1.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean.

Confrontando le statistiche, l'Inter ha vinto 80 dei 189 precedenti incontri in Serie A contro la Fiorentina, con 58 pareggi e 51 vittorie per i viola.

L'Inter cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria fondamentale nella corsa al titolo, mentre la Fiorentina tenterà di replicare l'ottima prestazione dell'ultimo incontro.

