Papa Francesco riposa serenamente durante la notte: aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale, ha trascorso una notte tranquilla. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato questa mattina che il Pontefice "ha riposato bene, tutta la notte".

Nel bollettino medico diffuso ieri sera, i medici hanno riferito un "lieve miglioramento" delle condizioni cliniche del Santo Padre. Non si sono verificati nuovi episodi di crisi respiratorie asmatiche, e alcuni esami di laboratorio hanno mostrato segni di miglioramento. Sebbene sia presente una lieve insufficienza renale, questa non desta preoccupazione. L'ossigenoterapia continua, ma con flussi e percentuali di ossigeno leggermente ridotti. Data la complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata per precauzione.

Durante la giornata di ieri, Papa Francesco ha ripreso alcune delle sue attività, tra cui una telefonata alla parrocchia di Gaza per ringraziare della vicinanza e del sostegno ricevuti.

In serata, migliaia di fedeli si sono radunati in Piazza San Pietro per recitare il Rosario, unendosi in preghiera per la pronta guarigione del Pontefice. Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha guidato la preghiera, sottolineando l'importanza della solidarietà e della speranza in questo momento difficile.

La comunità cattolica mondiale continua a pregare per la salute di Papa Francesco, esprimendo affetto e sostegno in questo periodo di convalescenza.

