Luciana Littizzetto ricorda Pippo Baudo e il loro legame sul palco

Luciana #Littizzetto ricorda il rapporto professionale e alcuni momenti sul palco con #PippoBaudo, condividendo ricordi personali e episodi significativi emersi in un’intervista televisiva.

Luciana Littizzetto ha condiviso ricordi intensi e personali su Pippo Baudo, raccontando il loro rapporto professionale e un episodio memorabile sul palco del Festival di Sanremo che ha fatto discutere il pubblico. Il racconto è emerso in un’intervista riproposta oggi nel programma televisivo in onda pomeridiano, che ripercorre momenti significativi della carriera della comica torinese.

Nella sua lunga carriera, Littizzetto è tornata più volte al Teatro Ariston, invitata dagli amici e colleghi come Fabio Fazio, ma anche protagonista di un video divenuto virale nel 2003 in cui appare insieme a Baudo in un siparietto diventato iconico.

Parlando della recente scomparsa di Baudo, Littizzetto ha ricordato con affetto il loro ultimo scambio di messaggi, ricordando la gentilezza, la generosità e la capacità del conduttore di valorizzare il talento altrui. Lo ha definito una figura rara, capace più di altri di fare da autentica “spalla” in scena, pur restando maestro indiscusso della televisione italiana.

Tra gli aneddoti condivisi, spicca un episodio personale legato a Sanremo: Baudo, senza preavviso, si presentò a casa sua a Torino proponendo di preparare qualcosa di speciale insieme. Secondo Littizzetto, quell’incontro informale, tra risate e la complicità nata sotto il segno dell’ironia, ha poi dato vita al famoso bacio che catturò l’attenzione del pubblico, nato in modo spontaneo e non programmato.

La comica ha espresso il suo dolore per la perdita di Baudo, affiancandolo al ricordo di altri grandi della televisione italiana, sottolineando il vuoto lasciato da figure così influenti nel panorama dello spettacolo nazionale.