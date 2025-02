Mondiali di sci: Von Allmen trionfa in discesa libera, Paris quarto a un soffio dal podio

Franjo Von Allmen ha conquistato la medaglia d'oro nella discesa libera maschile ai Mondiali di sci alpino a Saalbach, Austria. Il 23enne svizzero ha completato la gara in 1'40"68, precedendo di 24 centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr e di 31 centesimi il connazionale Alexis Monney.

Dominik Paris, primo tra gli italiani, ha sfiorato il podio, chiudendo quarto a 45 centesimi da Von Allmen e a soli 14 centesimi dal bronzo. Gli altri azzurri in gara: Florian Schieder si è piazzato al 16° posto con un ritardo di 1"64, Giovanni Franzoni al 21° a 1"79 e Mattia Casse al 22° a 1"81.

Il campione in carica, lo svizzero Marco Odermatt, ha concluso al quinto posto, a 66 centesimi dal vincitore.

Von Allmen, alla sua prima medaglia in un grande evento, aveva ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel super-G di Wengen il mese scorso. Dopo la gara, ha dichiarato: "Non ero nervoso, ero davvero felice di sciare qui, la pista era fantastica".

Con questo risultato, la Svizzera e l'Austria si trovano entrambe con quattro medaglie nel medagliere dei Mondiali.

Classifica finale della discesa libera maschile

Franjo Von Allmen (SUI) – 1'40"68 Vincent Kriechmayr (AUT) – +0.24 Alexis Monney (SUI) – +0.31 Dominik Paris (ITA) – +0.45 Marco Odermatt (SUI) – +0.66

