Che Tempo Che Fa del 9 febbraio 2025: ospiti Bill Gates e Carlo Conti

Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" su Nove e in streaming su discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà personalità di spicco del panorama internazionale e nazionale.

Tra gli ospiti, l'imprenditore e filantropo statunitense Bill Gates, che presenterà la sua autobiografia "Source Code – I miei inizi", pubblicata il 4 febbraio. Nel libro, primo di tre volumi di memorie, Gates racconta la sua infanzia, le prime passioni per l'informatica e il percorso che lo ha portato a diventare uno degli innovatori più influenti dell'era moderna.

Sarà presente anche Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, che inizierà martedì 11 febbraio. Conti condividerà anticipazioni e dettagli sulla kermesse musicale più attesa dell'anno.

Inoltre, l'europarlamentare e attivista Ilaria Salis interverrà per parlare della sua autobiografia "Vipera", in uscita l'11 febbraio. Il libro, scritto con l'assistente parlamentare Ivan Bonnin, ripercorre la sua drammatica esperienza di arresto e detenzione di 15 mesi nelle carceri ungheresi, iniziata due anni fa durante una manifestazione antifascista a Budapest.

La serata proseguirà con la partecipazione del cantante Al Bano; del professor Roberto Burioni, esperto in microbiologia e virologia; della giornalista Cecilia Sala; dell'editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, autore del saggio "Craxi. L'ultimo vero politico"; e dell'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Nella seconda parte del programma, "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", si uniranno Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti al tavolo saranno i fratelli Flora e Miro Tabanelli, primi italiani a vincere la Medaglia d’Oro agli X-Games negli sport invernali nella specialità big air dello sci freestyle; Franco Oppini; Peppe Vessicchio; Giucas Casella; Francesca Manzini; e nuovamente Al Bano.

Bill Gates ospite a Che tempo che fa per presentare la sua autobiografia - Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, sarà ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" domenica 9 febbraio 2025 alle 19:30 sul canale NOVE e in streaming su discovery+. L'occasione è la presentazione della sua autobiografia "Source Code – I miei inizi", pubblicata in Italia da Mondadori e disponibile dal 4 febbraio.

Che Tempo Che Fa del 2 febbraio: ospiti e anticipazioni - Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" su NOVE e in streaming su discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà personalità di spicco del cinema, dello sport e della musica.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa: Ospiti del 26 Gennaio, Liliana Segre, Claudio Baglioni e Altri Grandi Nomi - Oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle 19.30, torna Che Tempo Che Fa, in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e una squadra di volti noti come Ornella Vanoni, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, presenta una serata ricca di ospiti eccezionali.