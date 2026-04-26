Che Tempo Che Fa del 26 aprile, ospiti Silvia Salis, Luciana Littizzetto e Carlo Conti con nuovi libri e progetti
Fabio Fazio conduce Che Tempo Che Fa stasera 26 aprile con Silvia Salis ospite e Luciana Littizzetto tra gli intervistati per il suo romanzo, in una puntata ricca di volti noti tra tv, sport e cultura
Nella puntata di domenica 26 aprile di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 sul Nove e disponibile anche in streaming, Fabio Fazio accoglie in studio la sindaca di Genova Silvia Salis, recentemente protagonista della copertina di Vanity Fair.
Tra gli ospiti della serata compare in via eccezionale anche Luciana Littizzetto, che per una volta lascia il suo ruolo abituale per sedersi tra gli intervistati e presentare il suo primo romanzo, “Il tempo del la la la”.
Spazio anche a Carlo Conti, impegnato nel racconto del suo libro “A pesca con il babbo - Manuale di complicità tra padre e figlio” e dei nuovi sviluppi televisivi legati a “Dalla Strada al Palco Special”, programma nato su Rai1.
Per lo sport arriva Arianna Fontana, l’atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi. In ambito culturale e scientifico, intervengono Carlo Rovelli con il saggio dedicato alla bomba atomica e Roberto Saviano, che torna a parlare di “Gomorra” a vent’anni dalla prima pubblicazione.
Completano la prima parte della trasmissione ospiti abituali e firme del giornalismo come Michele Serra, Roberto Burioni, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.
La serata si conclude con il consueto appuntamento di “Che tempo che fa - il Tavolo”, dove si riuniscono numerosi volti dello spettacolo. Tra questi Arianna Fontana, Serena Brancale e Levante insieme a Delia con il singolo “Al mio paese”, oltre a Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito, Jo Squillo, Orietta Berti, Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.
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