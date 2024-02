Lombardore: 27enne Vittorio Trompino perde la vita in un incidente stradale

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 25 febbraio a Lombardore, in provincia di Torino, costando la vita a Vittorio Trompino, un giovane di 27 anni originario di San Carlo Canavese. La Fiat 600 su cui viaggiava Trompino è precipitata dal ponte sul torrente Fisca di strada San Rocco, schiantandosi sulla riva dopo un volo di diversi metri.

L'allarme è stato dato intorno alle 19:00 da alcuni passanti che hanno notato l'auto nella riva del torrente, che sfocia nel Malone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bosconero, Volpiano e della squadra 61 di Torino, il personale sanitario del 118 e i carabinieri del radiomobile di Venaria per le indagini.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Non è escluso che Trompino, che aveva diversi precedenti penali, possa essere stato colto da un malore. L'auto risultava essere di proprietà di una donna di 50 anni residente a Caluso. Il sindaco di Lombardore, Rocco Barbetta, è arrivato sul luogo dell'incidente per seguire da vicino le operazioni di soccorso.