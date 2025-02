Sanremo 2025: Nino Frassica debutta come co-conduttore all'Ariston

Nino Frassica, noto attore e comico italiano, sarà per la prima volta co-conduttore al Festival di Sanremo 2025 durante la seconda serata, mercoledì 12 febbraio. Affiancherà Carlo Conti, insieme a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio.

Frassica, che nel 2016 aveva già partecipato al Festival con il brano sui migranti "A mare si gioca", ha dichiarato che quest'anno intende portare sul palco il suo caratteristico "teatro dell'assurdo" per intrattenere e divertire il pubblico. Ha precisato che non interpreterà personaggi né proporrà monologhi o sketch tradizionali, ma presenterà i cantanti a modo suo, riprendendo il ruolo del "bravo presentatore" che lo rese celebre nel 1987 accanto a Renzo Arbore in "Indietro Tutta".

In occasione dei suoi 55 anni di carriera, iniziata nel 1970 con un gruppo teatrale ispirato al Teatro dell'Assurdo, Frassica esprime entusiasmo per questa nuova esperienza sul palco dell'Ariston. Ha inoltre manifestato apprezzamento per Simone Cristicchi, uno dei cantanti in gara, pur non avendo ancora ascoltato i brani in concorso.

Riguardo all'attenzione mediatica e al gossip che circondano il Festival, Frassica ha commentato che molti si concentreranno più sulle notizie scandalistiche che sulla musica, ma ha assicurato che la sua rubrica satirica "Novella Bella" offrirà comunque i suoi "scoop" nella domenica successiva al Festival.

