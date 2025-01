Gerry Scotti co-conduttore a Sanremo 2025: debutto sul palco dell'Ariston il 11 febbraio

Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti. Il conduttore di Mediaset ha ricevuto la liberatoria dall'emittente per partecipare all'evento che si terrà martedì 11 febbraio. La conferma arriva dopo l'indiscrezione diffusa da Dagospia e successivamente confermata da fonti vicine.

Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha così coinvolto due amici storici, Gerry Scotti e Jovanotti, con quest'ultimo pronto a regalare un'esibizione speciale. Mentre Jovanotti ha già calcato più volte il palco dell'Ariston, per Gerry Scotti si tratta di un debutto. Il noto volto di Mediaset, attualmente impegnato con 'Io Canto Senior' su Canale 5, aveva dichiarato in precedenza che, qualora ricevuta un’offerta, Pier Silvio Berlusconi non avrebbe posto ostacoli alla sua partecipazione. Mediaset aveva infatti già supportato altre collaborazioni con il Festival, come nel caso di Maria De Filippi nel 2017.

Scotti, che quest’anno ha lanciato il suo album natalizio Gerry Christmas, potrebbe sorprendere il pubblico con una performance musicale durante la serata.

