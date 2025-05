Canva non funziona oggi: problemi di accesso alla piattaforma di grafica online

La piattaforma di progettazione grafica online Canva risulta non raggiungibile nella giornata di oggi, 26 maggio. Migliaia di utenti in tutto il mondo, compresi molti in Italia, stanno segnalando l'impossibilità di accedere al sito e di utilizzare le sue principali funzionalità.

Sui social, in particolare su X, sono già comparsi numerosi meme che ironizzano sul disagio dei social media manager e dei professionisti del settore che utilizzano Canva per lavoro. Le difficoltà sembrano riguardare sia l'accesso via browser che le operazioni di progettazione.

Canva ha confermato il disservizio con un messaggio ufficiale pubblicato sul proprio profilo X: "Sappiamo che alcune persone hanno problemi ad accedere a Canva. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per ripristinare la funzionalità".

Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’interruzione del servizio, ma il team tecnico è già al lavoro per risolvere il problema e ristabilire l’operatività della piattaforma nel più breve tempo possibile.