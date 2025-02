Chi è Emanuela Folliero ospite a Verissimo con il figlio Andrea

Emanuela Folliero, storica annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, è ospite oggi, sabato 8 febbraio 2025, a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L'occasione è la celebrazione dei suoi 60 anni, compiuti ieri, 7 febbraio. In studio è presente anche suo figlio Andrea.

Nata a Milano nel 1965, Emanuela Folliero ha iniziato la sua carriera come fotomodella. Nel 1986 debutta in televisione partecipando al programma sportivo "Milan-Inter". L'anno successivo recita nella serie "Licia dolce Licia" accanto a Cristina D'Avena. Nel 1990 diventa annunciatrice per Fininvest e, dall'autunno del 1991, diventa il volto ufficiale di Rete 4. Conduce la rubrica "I Bellissimi" di Rete 4 fino al 7 luglio 2018.

Nel corso della sua carriera, ha presentato numerosi programmi, tra cui "Pomeriggio al cinema", "Cinema d'estate", "Chi mi ha visto?", "Affetti speciali", "L'Italia del Giro" e, per cinque estati consecutive dal 1998 al 2002, le prime serate di "Ballo amore e fantasia". Nel 1999 sostituisce Iva Zanicchi alla conduzione del popolare game show "Ok, il prezzo è giusto!". Nel 2001 debutta sul grande schermo nel film di Neri Parenti "Merry Christmas". Dal 2005, per quattro stagioni, conduce il reality "Stranamore", inizialmente affiancata da Alberto Castagna. Dopo aver concluso l'esperienza con "I Bellissimi" nel 2018, partecipa come ospite a vari programmi televisivi. Nel 2019 approda in Rai, partecipando a "Detto Fatto" di Caterina Balivo, dove conduce una rubrica sui sentimenti.

Per quanto riguarda la vita privata, Emanuela Folliero ha avuto una lunga relazione con Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020. Nel 2007 sposa l'imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio, Andrea; la coppia si separa nel 2009. Successivamente, nel 2019, convola a nozze con l'imprenditore Giuseppe Oricci.

Durante l'intervista a "Verissimo", Emanuela Folliero ripercorre le tappe più significative della sua carriera e condivide aspetti della sua vita personale, offrendo al pubblico un ritratto completo della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e nella sfera privata.

