Atalanta-Torino: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

L'Atalanta, reduce dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, affronta oggi, sabato 1 febbraio 2025, il Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. Attualmente, i nerazzurri occupano il terzo posto in Serie A con 46 punti, mentre i granata sono decimi con 26 punti.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l'app su smart TV compatibili, dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

L'arbitro designato per l'incontro è Marco Piccinini, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Bahri. Il quarto ufficiale sarà Perenzoni, mentre al VAR opereranno Pezzuto e Di Paolo.

Nei precedenti 99 confronti tra le due squadre, il Torino ha ottenuto 36 vittorie, l'Atalanta 25, e 38 sono stati i pareggi. Nella partita d'andata, disputata alla seconda giornata, il Torino si è imposto per 2-1 con reti di Retegui, Ilic e Adams.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche a Bergamo, oggi è prevista pioggia leggera con temperature intorno ai 6°C.

L'Atalanta mira a consolidare la sua posizione in zona Champions League, mentre il Torino punta a proseguire la sua serie positiva di risultati. Si preannuncia una sfida avvincente tra due squadre determinate a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

