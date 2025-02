Medieval Mayhem e ‘Kingdom Come: Deliverance II’ arrivano su GeForce NOW!

Festeggiamo il 5° anniversario di GeForce NOW! Per celebrare questa ricorrenza, febbraio sarà ricco di imperdibili uscite settimanali.

Si parte con Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios, seguito da Avowed di Obsidian Entertainment, Sid Meier's Civilization VII di 2K Games e molte altre novità in arrivo ogni giovedì su GFN.

Anche senza un PC da gaming, gli utenti Ultimate e Performance possono godersi l'epico RPG medievale di Warhorse Studios con frame rate al massimo su qualsiasi dispositivo. Inoltre, possono essere tra i primi a giocare al lancio, senza attese per download o aggiornamenti.

Kingdom Come: Deliverance II trasporta i giocatori nella Boemia del XV secolo, offrendo una coinvolgente saga di vendetta con combattimenti realistici, un vasto open world e una narrazione cinematografica. Preparati a vivere un'avventura senza precedenti!

Dai un’occhiata ai 7 nuovi titoli che si uniranno alla libreria di Geforce NOW questa settimana:

Kingdom Come: Deliverance II (Nuovo rilascio su Steam, 4/02)

Sid Meier’s Civilization VII (Nuovo rilascio su Steam e Epic Games Store, Advanced access su 5/02)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)

SWORN (Nuovo rilascio su Steam, 6/02)

Alan Wake (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Far Cry: New Dawn (Disponibile su PC Game Pass, 4/02)

