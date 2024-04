16 nuovi titoli arrivano su GeForce NOW

Allacciatevi le cinture, in questo GFN Thursday arrivano nel cloud altri classici di Blizzard. Le versioni Battle.net di StarCraft Remastered, StarCraft II, Diablo II: Resurrected e Diablo III sono alcuni dei 16 nuovi titoli che si aggiungono su GeForce NOW questa settimana.

Inoltre, il nuovo DLC di Remnant II di Ark Games, The Forgotten Kingdom, aggiunge tante novità come una nuova storyline, una nuova area, armi, boss e molto altro ancora. Questa settimana è in arrivo un nuovo aggiornamento che aggiungerà il supporto per lo streaming AV1 ai dispositivi Mac M3 (M3, M3 Pro e M3 Max), garantendo agli utenti uno streaming di qualità superiore.Date un’occhiata alla lista dei nuovi giochi di questa settimana: