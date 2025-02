Marquez e Bagnaia: Collaborazione in Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2025

A poche settimane dall'inizio del Mondiale MotoGP 2025, previsto per il 2 marzo a Buriram, Thailandia, la Ducati è impegnata in una tre giorni di test sul circuito di Sepang, in Malesia, che si concluderà venerdì 7 febbraio. Marc Marquez, al suo esordio con la nuova moto, ha registrato il secondo miglior tempo nella prima giornata di prove, subito dietro a Fabio Quartararo. Lo spagnolo ha espresso soddisfazione per il suo ambientamento in Ducati e ha parlato del rapporto con il compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Marquez ha dichiarato: "Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, ora sì che ho capito perché la Ducati ha la moto migliore. All'inizio sia io che Pecco avevamo delle strane sensazioni in curva, così abbiamo lavorato insieme a Dall'Igna per risolvere e abbiamo capito qual era il problema. Proprio questa velocità di reazione problema-soluzione mi ha positivamente sorpreso, non ero abituato a lavorare così".

Ha aggiunto: "Io e Pecco abbiamo lavorato in direzioni opposte, in modo da capire quale strada intraprendere. Penso che l'abbiamo trovata e ora ho capito perché la Ducati ha una moto così forte: quando hai problemi bisogna stare tranquilli e cercare di capire, è un metodo che non avevo visto mai".

Riguardo al rapporto con Bagnaia, Marquez ha affermato: "A me piace lavorare di squadra, alla Ducati interessa essere forte con entrambi i piloti. Poi ovvio che quando inizierà il Mondiale e ci saranno punti in palio, ognuno farà la sua gara. Ora però dobbiamo pensare a costruire la moto più veloce possibile".

