La Ducati affronta gli ultimi test a Buriram in vista del Mondiale MotoGP 2025

A meno di un mese dall'inizio del Campionato Mondiale MotoGP 2025, le squadre si preparano per gli ultimi test ufficiali sul circuito di Buriram, in Thailandia, previsti per il 12 e 13 febbraio. Il primo Gran Premio della stagione si terrà sullo stesso tracciato il 2 marzo.

In casa Ducati, l'attenzione è focalizzata sulla scelta del motore da utilizzare per la stagione. Il team sta valutando se continuare con il motore del 2024, che offre una frenata più efficace, o adottare il nuovo propulsore del 2025, caratterizzato da un'uscita di curva più fluida e potenzialità di miglioramento. La decisione è cruciale, poiché il motore selezionato sarà utilizzato fino al 2027.

I piloti ufficiali, Francesco Bagnaia e Marc Márquez, hanno espresso pareri positivi sulla moto, sottolineando i progressi ottenuti grazie ai test precedenti. A Sepang, Bagnaia ha registrato il secondo miglior tempo, a soli 7 millesimi da Álex Márquez del team Gresini, mentre Márquez ha impressionato per il ritmo gara.

La scelta del motore rimane una questione aperta. Il direttore generale di Ducati, Gigi Dall'Igna, dovrà decidere se puntare sulla comprovata affidabilità del motore 2024 o rischiare con il nuovo propulsore del 2025, che potrebbe offrire maggiore potenza ma presenta alcune incognite.

Questi ultimi giorni di test a Buriram saranno determinanti per definire la configurazione finale delle moto in vista dell'inizio del campionato.

