Previsioni meteo per il weekend: neve in pianura e maltempo diffuso

Sabato 8 febbraio: Maltempo marcato in Piemonte, con nevicate fino in pianura, in particolare nel settore meridionale, e in Valle d'Aosta. Nevicate abbondanti sulle Alpi a causa dell'interazione tra lo scirocco e l'aria fredda. Piogge intense su Toscana e Lazio. Condizioni migliori sul versante adriatico.