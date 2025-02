Zelensky avverte: La Russia coinvolgerà la Bielorussia nel conflitto. Trump prepara un piano per la pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per l'intenzione della Russia di coinvolgere la Bielorussia nella guerra. Secondo Zelensky, Mosca potrebbe schierare truppe in Bielorussia nelle prossime stagioni, una mossa che potrebbe essere percepita come una minaccia per Polonia, Lituania e altri paesi baltici. Pur non affermando esplicitamente che le forze russe attraverseranno il confine bielorusso, Zelensky ritiene che Mosca trascinerà Minsk nel conflitto.

Nel frattempo, l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta elaborando un piano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il piano prevede un congelamento del conflitto e il mantenimento, almeno temporaneamente, del controllo russo sui territori occupati. All'Ucraina verrebbero offerte garanzie di sicurezza per prevenire future aggressioni. Keith Kellogg, inviato speciale di Trump per Russia e Ucraina, parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco dal 14 al 16 febbraio, dove discuterà le proposte con gli alleati. Successivamente, Kellogg è atteso a Kiev il 20 febbraio per discutere il piano direttamente con Zelensky.

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato l'intensificarsi dei contatti tra Russia e Stati Uniti. Riguardo alla disponibilità di Zelensky a negoziare direttamente con Vladimir Putin, Peskov ha sottolineato che tale disponibilità dovrebbe basarsi su azioni concrete, riferendosi a un decreto del 2022 che impedisce a Zelensky di trattare con Putin. Ha aggiunto che, al momento, le dichiarazioni di Zelensky sono prive di sostanza.

