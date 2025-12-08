Trump aumenta la pressione: critica Zelensky e rilancia sul piano di pace mentre cresce la tensione in Europa

Donald Trump ha espresso una nuova serie di accuse nei confronti di Volodymyr Zelensky, lamentando che il presidente ucraino "non ha ancora letto" la recente proposta americana di piano di pace. "Il suo entourage la adora, ma lui no", ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti, descrivendo Zelensky come "non pronto" a firmare la bozza.

L’ultimo round di colloqui tra Usa e Ucraina si è concluso sabato senza passi avanti tangibili. Zelensky, atteso oggi a Londra per un incontro con il premier britannico Keir Starmer, Emmanuel Macron e Freidrich Merz, ha definito comunque le discussioni "costruttive anche se non facili".

Trump ha sottolineato che "alla Russia il piano va bene", aggiungendo di non essere certo della posizione di Zelensky. Le sue parole arrivano mentre il Cremlino elogia la linea più dura assunta dagli Stati Uniti verso l’Europa, un elemento che secondo Cnn preoccupa profondamente i leader europei. Washington sta infatti guidando la mediazione sulla guerra in Ucraina proprio mentre irrigidisce la propria postura nei confronti dell’Europa, alimentando timori sulle possibili ripercussioni nei negoziati.

L’incontro di oggi tra i leader di Regno Unito, Francia e Germania con Zelensky servirà a "fare il punto della situazione e dei negoziati in corso nel quadro della mediazione americana", ha dichiarato Macron. Il presidente francese ha accusato la Russia di "bloccare il processo con un approccio di escalation" e di non cercare realmente la pace. Ha ribadito inoltre la necessità di mantenere una forte pressione su Mosca, ricordando che "la posta in gioco in Ucraina riguarda anche la sicurezza dell’Europa nel suo complesso".

Sul fronte diplomatico, il Consiglio di sicurezza dell’ONU discuterà domani dell’evoluzione del conflitto. La seduta, convocata dalla Rappresentanza della Slovenia insieme a Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia e Corea, inizierà alle 10 del mattino (ora di New York).