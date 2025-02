Bill Gates ospite a Che tempo che fa per presentare la sua autobiografia

Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, sarà ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" domenica 9 febbraio 2025 alle 19:30 sul canale NOVE e in streaming su discovery+. L'occasione è la presentazione della sua autobiografia "Source Code – I miei inizi", pubblicata in Italia da Mondadori e disponibile dal 4 febbraio.

Questo è il terzo incontro tra Gates e Fazio, dopo le precedenti partecipazioni nel 2004 e nel 2021. Il libro rappresenta il primo di tre volumi autobiografici pianificati da Gates, coprendo il periodo dalla sua infanzia fino alla fine degli anni '70, inclusi i primi interessi per l'informatica e la fondazione di Microsoft nel 1975.

Durante l'intervista, si prevede che Gates discuterà non solo della sua carriera nel settore tecnologico, ma anche del suo impegno filantropico attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, affrontando temi come salute pubblica, istruzione e sviluppo sostenibile.

